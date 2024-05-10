Silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

Cenazeler, olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yenidere Mahallesi 2. TOKİ konutlarında gerçekleşti. Evlerine giden Özkan ve Ahmet Gitmez kardeşler, enişteleri Mehmet G. ile kardeşlerinin Muhammet ve Kemal G. ile karşılaştı. İddiaya göre ailevi nedenlerden ötürü çıkan tartışma silahlı bir kavgaya dönüştü.

Kurşunların hedefi olan iki kardeş, hastaneye kaldırılmak üzere yola çıktıkları araçta ağır yaralandı. Ne yazık ki, hastaneye ulaşamadan Ahmet ve Özkan Gitmez hayatlarını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cenazeleri, Yenidere Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından aileleri ve sevenleri dualarla son yolculuğuna uğurladı.