Silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

Kaynak: DHA
Silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, aile içi husumetin patlak verdiği bir olayda, Mehmet G. ile kardeşleri Muhammet ve Kemal G. arasında yaşanan silahlı kavga sonucu Özkan ve Ahmet Gitmez kardeşler hayatını kaybetti.

Cenazeler, olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yenidere Mahallesi 2. TOKİ konutlarında gerçekleşti. Evlerine giden Özkan ve Ahmet Gitmez kardeşler, enişteleri Mehmet G. ile kardeşlerinin Muhammet ve Kemal G. ile karşılaştı. İddiaya göre ailevi nedenlerden ötürü çıkan tartışma silahlı bir kavgaya dönüştü.

Kurşunların hedefi olan iki kardeş, hastaneye kaldırılmak üzere yola çıktıkları araçta ağır yaralandı. Ne yazık ki, hastaneye ulaşamadan Ahmet ve Özkan Gitmez hayatlarını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cenazeleri, Yenidere Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından aileleri ve sevenleri dualarla son yolculuğuna uğurladı.

bursada-enisteleri-ve-kardesleri-ile-ci-52191-1.jpg

bursada-enisteleri-ve-kardesleri-ile-ci-52191.jpg

Son Haberler
Elazığ'da fotokapanlara bakım yapıldı Yerel Haberler
Elazığ'da fotokapanlara bakım yapıldı
Otomobil halk ekmek büfesine daldı: 2 yaralı Yerel Haberler
Otomobil halk ekmek büfesine daldı: 2 yaralı
1 ton 440 kilo kum midyesi yakalandı, 1 milyon lira ceza uygulandı Gündem
1 ton 440 kilo kum midyesi yakalandı, 1 milyon lira ceza uygulandı
Elazığ'da terör operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi Gündem
Elazığ'da terör operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Afgan kiracının oturduğu eve giren ev sahibi şoke oldu. 15 gündür telefonlarına bakmıyordu Gündem
Afgan kiracının oturduğu eve giren ev sahibi şoke oldu. 15 gündür telefonlarına bakmıyordu
Yeşil fasulyeyi saklamanızı sağlayacak yöntem. Bozulmuyor ve 1 yıl boyunca taze kalıyor Yemek Tarifleri
Yeşil fasulyeyi saklamanızı sağlayacak yöntem. Bozulmuyor ve 1 yıl boyunca taze kalıyor
Polonya’da 35 bin kişilik çiftçi protestosu Dünya
Polonya’da 35 bin kişilik çiftçi protestosu