Silahlı kavgada sokaktan geçen kadını kalkan olarak kullandı

Adalet Mahallesi’nde saat 18.00 sularında gerçekleşen olayda, B.M. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi B.M.’yi silahla bacağından yaraladı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen olayda, o sırada sokaktan geçmekte olan bir kadının, silahlı kavganın ortasında kaldığı ve B.M.’yi yaralayan şahsın, kadını kalkan olarak kullanarak B.M.’yi vurmaya çalıştığı belirlendi.

Kimliği belirsiz şahıs, olayın ardından olay yerinden kaçtı. B.M. ise, çevredeki vatandaşların ihbarı sonucunda bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. B.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu iletildi.

Öte yandan, olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise, B.M.’ye ait olan ruhsatsız tabancayı kavganın gerçekleştiği sokakta buldu. Diğer şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.