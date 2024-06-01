Silahlı saldırıda 1 kişi ölmüştü Olaya ait görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Silahlı saldırıda 1 kişi ölmüştü Olaya ait görüntüler ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı bölgesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların ateş açtığı ve kaçtığı anlar tespit edildi. 22 Mayıs'ta meydana gelen olay sonrasında, polis tarafından yapılan operasyonlarla dokuz şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan ikisi tutuklandı.

Saldırıda yaralananlar arasında on yaşında bir çocuk da bulunuyordu. Yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı, ancak 28 yaşındaki Hüseyin Akgün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma devam ederken, olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.

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