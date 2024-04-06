Silahlı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi genç kadın yaralandı

Adana’nın Çukurova İlçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde iddiaya göre, üniversite öğrencisi Serbu E. otomobiline bindiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırı sonucu genç kadın ayağından vurulurken şüpheliler ise kayıplara karıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı genç kadını hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde polis ekipleri yapılan çalışmada 15 adet boş kovan bulundu.
Bölgede bulunan park halindeki 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi.