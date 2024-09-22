Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakayı ele verdi

Silahlı yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.D isimli şahıs saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "Silahlı Yağma" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda JASAT ekiplerince Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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