Şilan Ayyıldız ABD'de parladı

Kaynak: AA
Şilan Ayyıldız ABD'de parladı
Milli sporcumuz Şilan Ayyıldız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de Desert Heat Klasik yarışmasında kadınlar 1500 metrede üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı atlet Şilan Ayyıldız, ABD'nin Arizona eyaletinde yapılan Desert Heat Klasik yarışmasında piste çıktı.

Şilan Ayyıldız, kadınlar 1500 metrede 4.09.34'lük koşusuyla kendisinin en iyi derecesini yaparken, organizasyonu 3'üncü sırada bitirme başarısı gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu milli sporcuyu başarısından dolayı kutladı.

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