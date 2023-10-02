Şile'deki dere taşkınında mahsur kalan hayvanların kurtarılması kamerada

Şile'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Koca Deresi taştı. Tarım arazileri, bazı restoran ve bungalovlar su baskınından etkilendi. Su taşkınından etkilenen alanda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar çevredekiler tarafından tekneyle kurtarıldı.

KAYNAK: DHA
Şile'deki dere taşkınında mahsur kalan hayvanların kurtarılması kamerada

Şile'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Koca Deresi'nin taşmasına sebep oldu. Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahallerinde özellikle tarım arazileri, seralar ve bungalov evler sular altında kaldı. Yağış sırasında, arazide mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, çevredekiler tarafından tekneyle taşınarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

"YAĞMUR ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Çevre sakini Orhan Turan, "Burada yağmur 4 gün önce başladı ama aralıklarla sürekli devam etti. Gece olsun, sabaha karşı olsun devam etti, fırtına azdı ama yağmur çok şiddetliydi. Ben hatta sabah korktum burada sular yüksekti, şimdi düşmüş hali. Burası doluyor sürekli, biz Allah'tan yüksekte duruyoruz. Sabah 5, 6,7 gibi başladı. Şakır şakır yağdı, uyuyamadım gece. Oteller burada dere kenarında çünkü kayıkları kullanıyorlar bunlar için derelerde oluyor. Burada Çelebi taraflarında su baskınları çok oluyor." dedi.

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"ARKA TARAF BATAKLIK OLDU"

Dereye yatağına yakın noktadaki bir iş yerinde çalışan Ali Alkan ise, "Dünden beri devam ediyor yağmur. Arka taraf bataklık oldu, burada derenin kenarında yatıp kalkıyorum. Bayağı şiddetliydi, gök gürültülüydü, sallanıyorduk." ifadelerini kullandı.Bölgede belediye ekiplerinin suyu tahliye çalışması sürüyor.

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