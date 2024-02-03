Şili’de orman yangınları: 10 kişi öldü, OHAL ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Şili’de orman yangınları: 10 kişi öldü, OHAL ilan edildi
Şili’nin merkez ve güney bölgelerinde büyük orman yangınları yaşandı. Yangınlar nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi. Şili Cumhurbaşkanı Boric, yangınları kontrol altına almak için olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

Yangınlar Şili’nin çeşitli yerlerinde baş gösterdi. Vina del Mar ve Valparaiso şehirlerinde yangınlar daha da şiddetlendi.

Çok sayıda itfaiyeci yangınla mücadele etmek için seferber oldu. Yangınlar yerleşim alanlarına da ulaştı. Valparaiso eyaleti yönetimi, yangınlar sonucu 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Başkente güneybatıdan yakın olan Estrella ve Navidad kasabalarında ise 30 kadar ev yanarak kül oldu.

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Ulusal Ormancılık Kurumu (CONAF) da sadece Valparaiso’da 7 bin hektarlık bir alanın yangınlar yüzünden yok olduğunu bildirdi.

Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, yangınlarla savaşmak için olağanüstü hal ilan ettiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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