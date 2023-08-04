Silifke Kalesi yenilendi

Mersin'deki Silifke Kalesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

KAYNAK: AA
Silifke Kalesi yenilendi

Adını aldığı Silifke ilçesinde 185 metre yüksekliğindeki tepede yer alan tarihi kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğündeki 2023 kazı sezonu başladı.

İnşa edildiği Roma döneminin yanı sıra Bizans, Karamanoğlu ve Osmanlı'dan izler taşıyan kaledeki işlemler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki 20 kişilik ekiple yürütülüyor.

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Ziyarete 2015'te kapatılan kalenin, kazı ve eş zamanlı yürütülen restorasyon ile konservasyon çalışmalarının gelecek yıl tamamlanmasıyla yeniden tarih meraklılarının girişine açılması planlanıyor.

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Kazı başkanı Prof. Dr. Ali Boran, AA muhabirine, tarihi kalenin, Roma döneminden 20. yüzyıla kadar kesintisiz önemli yerleşim yeri olarak kullanıldığını söyledi.

Kalede 2011'de başlayan kazılarda, Osmanlı döneminin kale içi yerleşim dokusunun ortaya çıkarıldığını dile getiren Boran, "Osmanlı döneminde kale kenti, merkezinde cami, etrafında ticari birimler ve konutlardan oluşuyor. Kale içindeki 11 bin metre karelik alanda 420 yapı ortaya çıkartıldı." dedi.

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Boran, yapının birçok medeniyetten izler taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:
"Kalenin merkezindeki Roma döneminde tapınak, Bizans'ta kilise olarak kullanılan yapı, Karamanoğlu döneminde ise camiye çevrilmiş. Osmanlı'da fethin sembolü bu cami, onarılarak kullanılmaya başlanmış. Caminin etrafında ticari birimler, kuzey ve güneyinde 2'şer ana cadde, bunlara bağlı sokaklar ve kenarlarda da konutlar yer alıyor."

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Kalenin, bölgenin önemli yerleşim merkezlerinden olduğunu anlatan Prof. Dr. Boran, buradaki çalışmalarda günlük aletler, cam eserler, takı ve süs eşyaları gibi farklı buluntular tespit edildiğini aktardı.

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Boran, Silifke Kalesi'nin turizme kazandırılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Roma, Bizans, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemlerinin dokusu ortaya çıkarıldığı Silifke Kalesi, birlikte yaşam, hoşgörü, saygı, kendinden önceki medeniyete olan sevgi ve eski dokuların korunarak yeni işlevle kullanılması açısından son derece önemli bir yer. Kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kale, bölgenin çok önemli destinasyon merkezi olacaktır. Bu yıl ve 2024'te yapılacak çalışmalar neticesinde yeniden ziyarete açılmasını hedefliyoruz."

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