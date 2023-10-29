Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Silivri'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Geri dönüşüm tesisi yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yangın saat 03.30 sıralarında Silivri Büyük Kılıçlı Köyü'nde bulunan bin metrekarelik bir tesiste meydana geldi. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, plastik atık geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan alanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini araştırmak için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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