﻿Jandarma'dan sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik Silivri'de belirlenen üç ayrı adrese baskın düzenlendi. Baskında; 3 bin 900 litre sahte rakı, 13 bin litre sahte şarap, 275 litre sahte viski ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.





İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte alkol imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında R.Y., H.G. ve Y.Ç. isimli şüphelilerin imal ettikleri sahte içkiyi il genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.





Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, sahte alkolün Silivri'de bulunan üç ayrı adreste üretildiğini tespit etti.





Eş zamanlı operasyon için düğmeye basan jandarma, söz konusu adreslerde yaptıkları aramalarda 3 bin 900 litre sahte rakı, 13 bin litre sahte şarap, 275 litre sahte viski, 10 adet değişik tatlarda anason ile sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonla sahte içki imal ettikleri tespit edilen R.Y. H.G. ve Y.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.