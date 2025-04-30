Silivri’de zincir marketlere sıkı denetim!

Kaynak: İHA
Silivri’de zincir marketlere sıkı denetim!

Silivri'de zabıta ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda ilçe genelindeki zincir marketlerde denetimler sürüyor.

İstanbul Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı şartlarda alışveriş yapabilmesini sağlamak için ekipler kontrollerini titizlikle yürütüyor. Zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimler kapsamında raf ve kasa fiyatlarının uyumluluğu, son kullanma tarihleri geçmiş ürünler, genel hijyen şartları, tartı ve ölçüm cihazlarının doğruluğu detaylı şekilde incelendi.

Uygunsuzluk tespit edilen ürünler tutanak altına alınarak imha edildi. İlgili işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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