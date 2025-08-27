Silvan’da TIR faciası! Şoför araçta sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır-Silvan kara yolunda, Nazmi Kahraman yönetimindeki TIR, plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan TIR şoförü, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Bağdere Mahallesi yakınında meydana geldi. Nazmi Kahraman idaresindeki TIR, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR şoförü araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Nazmi Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Kahraman'ın yakınları fenalık geçirirken, cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

