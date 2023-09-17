Simav'da durdurulan bir araçtan tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğünce durdurulan içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Simav'da durdurulan bir araçtan tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğün yaptığı saha çalışmaları sonucu Y.G., Ş.E. ve R.Ö. isimli şahısların araç ile il dışına çıktıkları esnada Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma neticesinde araç Yeşilköy mevkiinde durduruldu.

Ekipler tarafından araç içerisindeki şahısların üzerinde yapılan üst aramasında 3 gram metamfetamin, araçta yapılan aramada ise 97 adet ekstazi hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 24 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gerekli işlemler için gözaltına alındı.

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