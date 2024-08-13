Simav'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ilçesinde uyuşturucu madde üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon sonucunda 1.343 kök kenevir bitkisi ve 4.530 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Simav ilçesi Aksaz köyü sınırları içinde bulunan ormanlık alanda yasadışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda, Simav Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapılan titiz takip sonucunda, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen pusu faaliyeti sırasında 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan kontrollerde toplam 1.343 kök kenevir bitkisi ve 4.530 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak A.Ş, U.D, M.Y ve E.Y isimli şahıslar hakkında Simav Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.