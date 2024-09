Simeone’den derbi öncesi flaş sözler: Modric ya da Arda Güler…

La Liga’da Pazar günü Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen derbi öncesi açıklamalar yapan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Arda Güler ile ilgili açıklama yaptı. Arjantinli teknik adam, ezeli rakibinin sisteminin Modric ya da Arda Güler tercihine göre değişmeyeceğini söyledi.

Simeone, derbi öncesi çıkan tartışmalar ve yapılan yorumlarla ilgilenmediğini belirtti. "Maç hazırlıklarının dışındaki konulara uzak kalıyorum, söylenenlerle ilgilenmiyorum. Derbi atmosferini anlatmak için sahadaki kaliteli oyunculara vurgu yapılmasını anlıyorum, ama futbolcular ve teknik direktörler olarak sadece bizi ilgilendiren şey işimize odaklanmak" dedi.



Simeone, önemli maçlar öncesinde her zaman gergin olduğunu ve bunun da maçların doğası gereği olduğunu söyledi. "Her zaman heyecanlıyım, gerginim, hevesliyim, mutluyum, duygusalım... Maçların bende uyandırdığı tüm bu duygularla doluyum. Atletico Madrid'e geldiğim ilk maç olan Malaga karşılaşmasından beri bu duygular hiç değişmedi" diye ekledi.

Simeone, her maçın kendisi için yüksek bir öneme sahip olduğunu ifade etti. "Her maç on üzerinden ondur, hiçbir maçta yedi yoktur" diyerek, tüm maçlara aynı ciddiyetle yaklaştığını belirtti.



“MODRİC YA DA ARDA OYNASA DA…”



Geçen sezon Real Madrid'e karşı aldıkları galibiyetlere değinen Simeone, bu sezon için Real Madrid'in eksik oyuncularını ve Atletico'nun stratejilerini şu şekilde değerlendirdi:

"Rakip, Kroos gibi her teknik direktörün hayran olduğu ve her takımın ihtiyaç duyacağı kadar önemli bir oyuncuyu kaybetti. Onların, hücum gücünü daha iyi kullanabilmek için orta sahada o sakinliği sağlayacak oyuncuyu aradıklarını düşünüyorum. Biz ise yeni oyuncular getirdik, ama Modric veya Arda Güler oynasa da onların oyun tarzı pek değişmeyecek."