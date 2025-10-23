Cumhuriyetin 102. yıl dönümü, tüm memlekette olduğu gibi Didim'de de büyük bir sevinçle karşılanacak. 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Didim Belediyesi önünden hareket edecek olan fener alayı, marşlar ve şarkılar eşliğinde Cumhuriyet Kent Meydanı'nda son bulacak. Kortejin hemen ardından, saat 19.30'da Türk pop müziğinin sevilen yüzü Simge sahneye çıkacak.

BAŞKAN GENÇAY'DAN DAVET

Tüm hemşehrilerini Cumhuriyet heyecanını paylaşmaya çağıran Belediye Başkanı Hatice Gençay, şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız. 29 Ekim akşamı, fener alayımızda ve Simge konserimizde bir araya gelerek Cumhuriyet’in ışığını hep birlikte parlatacağız. Tüm halkımızı bu büyük coşkuya, Cumhuriyet Bayramımızı el ele kutlamaya davet ediyorum.”