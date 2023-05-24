Simge Sağın'dan beyaz mayolu yaz paylaşımı

Sadece şarkılarıyla ve sahne performansıyla değil aynı zamanda çekici fiziğiyle de beğeni toplayan şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabının hikaye bölümünden bikinili özçekimini paylaştı.

Simge Sağın'dan beyaz mayolu yaz paylaşımı

Son olarak Galatasaraylı futbolcu Icardi'nin yaptığı paylaşımla gündeme gelen Simge Sağın, şimdilerde magazin gündeminin önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Yaptığı müzik dışında özel hayatıyla da gündeme gelen ve takipçileri tarafından yakından takip edilen Simge Sağın, iki milyona yaklaşan takipçisiyle beyaz mayolu bir özçekimini paylaştı.

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Kafasındaki hasır şapka nedeniyle sadece dudakları görünen güzel şarkıcı bu özçekimle bir türlü gelmek bilmeyen yaz mevsimine de gönderme yapmış oldu.

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