Simit Sarayı'nın sahibi Altaylı'ya rest çekti

Simit Sarayı’nın sahibi Abdullah Kavukçu Galatasaray’da Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne gelmesinin ardından kendisi hakkında usulsüzlük iddialarını dile getiren Fatih Altaylı’ya yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Kavukçu iddiaların doğruyu yansıtmadığını bunların sadece Fatih Altaylı’nın kişisel gözlemleri olduğunu ifade etti.

Abdullah Kavukçu ayrıca Fatih Altaylı’nın bunları ispatlaması halinde Galatasaray’daki görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Kavukçu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Fatih Altaylı

Galatasaray Sportif A.Ş'deki yeni yönetim kurulu üyeliğimle ilgili açıklamalarınızı büyük bir şaşkınlıkla okudum.

Demokrasi ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeyen ve taraftarından sizin dahil olduğunuz üyelerine kadar herkesin gönül bağı ile çıkarsız, karşılıksız bağlı olduğu Galatasaray'la bağınızı kişisel rahatsızlıklarınızla sonlandırmak istemeniz kendi takdirinizdir.

Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin takımıdır, size halatı çekmek zor geliyorsa; camiamızdan bu yola karşılıksız gönül veren Galatasaraylı kardeşlerimle birlikte size ağır gelen yükü biz taşımaya hazırız. Nitekim bu nedenledir ki; yeni görevimden büyük bir heyecan duyuyorum."

“GERÇEKLİKTEN SON DERECE UZAK”

"Türkiye'nin dünyaya açılan ve sayısız başarı hikayesine konu olan şirketimiz Simit Sarayı hakkında bir süredir yazılarınızda da bahsettiğiniz imalı söylemleriniz, gerçeklikten son derece uzaktır. Sizin de web sitenizde belirttiğiniz üzere, sadece ''kişisel gözlemlerinizden'' ibarettir. 42 yıllık gazetecilik deneyiminizle ve bu mesleğin etik ilkeleriyle bağdaşmayan iddialarınız, her gün bir milyondan fazla kişiye dokunan halka açık şirketimiz hakkındaki mesnetsiz yakıştırmalarınızı asla kabul etmiyorum."

“EN UFAK İSPATINIZ VARSA İSTİFA EDERİM”

"Benimle ve artık bir dünya markası haline gelmiş Simit Sarayı’yla ilgili herhangi bir usulsüzlük olduğuna dair en ufak bir ispatınız varsa sadece Galatasaray Sportif AŞ’deki görevimden değil, üyelikten de istifa edeceğimi bildirmek isterim.

Türkiye'nin aydınlık yüzü olan Galatasarayımızda ''görmeye alışık olduğunuz tip'' yakıştırmasını da tüm sınıfsal ve siyasi tutumunuzdan uzak tutarak ve şahsi çıkarlarınızı göz ardı ederek daha net idrak edebilmeniz için de kulübümüzde daha çok zaman geçirmenizi dilerim."

NE OLMUŞTU

Abdullah Kavukçu’nun Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirilmesinin ardından kendi sitesinden bir yazı yayınlayan Altaylı Kavukçu hakkında “Abdullah Kavukçu isimli şahsın Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyeliğine atanması 44 yıldır üye olduğum kulübüm adına büyük utanç duymama neden oldu. Kamu kaynaklarına el uzatması ile ilgili defalarca hakkında yazı yazdığım sporla alakasız ve Galatasaray ‘da görmeye alışık olmadığım bu gibi tipler çok sevdiğim kulübümde yönetici sıfatını kirlettiği ve siyasetin pisliği spora egemen olduğu sürece Galatasaray spor kulübü ile gönül bağımın olmayacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak istedim” ifadelerini kullanmıştı.