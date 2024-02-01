Simitte zam itirafı. Bakanlık uyardı: Seçimden sonra zam yapacağız

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da simidin 15 TL'den satılacağını duyurmuştu. Zam kararını özür dileyerek açıklayan Delibaş, "Bunun nedeni ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur. Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğalgaz işçi giderlerinin yüzde 200’lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler" açıklamasını yaptı.

Kararın tepki çekmesi üzerine simit zammını geri alan Delibaş, simidin tekrar 10 liradan satılacağını söylemişti.

BAKANLIK KARARIYLA GERİ ÇEKİLDİ

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Delibaş, simide gelen zammın, Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla geri çekildiğini aktardı. Simidin fiyatını önümüzdeki günlerde 12 lira 50 kuruşa çıkaracaklarını ve yerel seçimlerden sonra bir zam daha yapacaklarını söyledi.

VALİ ZAMLI FİYAT LİSTESİNİ ONAYLADI

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Zam için valiliğe başvurmadan önce maliyet hesabı yaptık. Bir simidin bize maliyetini 11 lira 20 kuruş olarak belirledik. Maliyetleri, girdilerdeki muhtemel artışları dikkate alıp fiyatı 15 lira olarak belirledik.” İfadelerini kaydeden Delibaş, Valiliğin fiyat listesini onayladığını belirtti.

BAKANI HESABI DAHA YÜKSEK ÇIKTI

Simit zammının üzerine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın kendisini makamına çağırdığını ve neden zam yaptıklarını sorduğunu ileten Savaş Delibaş, “Fiyat artışlarını hatırlattım. Tarım Bakanlığı uzmanlarının çıkardığı maliyeti bakan yardımcısına gösterdim. Onların hesabına göre 12 lira 70 kuruş maliyet çıktı. Yani bizim belirlediğimiz maliyetten de yüksek. Zammı ertelememizi istedi. Hatta bizi üzen, kıran bazı ifadeleri de oldu. “ dedi.

ZAM SEÇİMDEN SONRA GELECEK

Savaş Delibaş, “Zammı geri aldığımızı halkımızdan özür dileyerek açıkladım. Özür dilememin sebebi şudur: Biz maliyet hesabı çıkardık, bunun onayını aldık ama bize talimat geldiği için halkımızdan, esnafımızdan özür diledik.” açıklamasını yaptı ve önümüzdeki hafta simit fiyatlarını arttırmak zorunda kalacaklarını ve mevcut fiyatın 12 lira 50 kuruş olacağını iletti.

Simit zammını seçimden sonra yapmak zorunda kalacaklarını açıklayan Delibaş, “Fiyatlar yerinde dursa biz niçin zam yapalım? Seçim sonrası her şeye zam beklentisi var. Biz de istemeye istemeye zam yapmak durumunda kalırız." ifadelerini kaydetti.