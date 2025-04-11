Simon Banza için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer iddiaları

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Simon Banza için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer iddiaları

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Simon Banza için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları gündemde

Bordo mavili takımın en formda isimlerinden biri olan Simon Banza için Avrupa basınından önemli bir iddia geldi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTİYOR

Portekiz O Jogo Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Simon Banza'yı transfer etmek istediğini yazdı. Süper Lig gol krallığı yarışında Galatasaraylı Osimhen ve Başakşehirli Piatek'in ardından üçüncü sırada 17 golle bulunan Simon Banza sezon başında Portekiz ekibi Braga'dan kiralanmıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda Trabzonspor formasıyla 30 maça çıkan Simon Banza, 20 gol ve 5 asist kaydetti.

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Simon Banza için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer iddiaları
Simon Banza için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer iddiaları