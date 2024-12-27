Simona Halep, Avustralya Açık elemelerinden çekildi

Mehmet Ertaş
Simona Halep, Avustralya Açık elemelerinden çekildi

Simona Halep, Avustralya Açık elemelerinden çekildiğini ve 2025 sezonunun başlangıcını ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

Simona Halep, diz ve omuz ağrısı sebebiyle Avustralya Açık elemelerinden çekildi ve 2025 sezonunun başlangıcını erteleme kararı aldı. Eski dünya 1 numarası, geçtiğimiz hafta turnuva organizatörlerinden vahşi kart almış, ancak Abu Dhabi'deki Dünya Tenis Ligi sergi etkinliğinde oynadıktan sonra rahatsızlık hissettiğini belirtmişti.

33 yaşındaki Rumen tenisçi, iki farklı doping suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve masumiyetini her zaman savunmuştu. Aldığı dört yıllık doping cezası bu yıl dokuz aya indirildi. Halep, şimdi Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonluğu unvanlarını taşıyan bir tenisçi olarak, kariyerini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Ancak, sakatlıklar bu süreci zorlaştırıyor.

simona-halep.jpg

Instagram hesabından yaptığı açıklamada Halep, "Ekibimle uzun uzun konuştuktan sonra, sezonun başlangıcını ertelemenin mantıklı olduğuna karar verdik," dedi. Bu kararla birlikte, Halep, Avustralya Açık öncesi önemli bir hazırlık turnuvası olan Auckland Classic'i de kaçıracak.

Ayrıca, 2018 Avustralya Açık'ında Caroline Wozniacki'ye finalde kaybeden Halep'in şu anki dünya sıralaması 877. Tenisçi, dinlenmeye odaklanacağını ve Şubat ayının başında, memleketi Romanya'da düzenlenecek Cluj turnuvasıyla geri dönmeyi planladığını belirtti.

Avustralya Açık elemeleri 6-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek ve 2025'in ilk Grand Slam'i 12 Ocak'ta başlayacak.

08718320.jpg

Son Haberler
'Ormandaki Tuzak' oyununa miniklerden tam not
'Ormandaki Tuzak'a miniklerden tam not
Medya savaşında ikinci perde! Nefes'ten Sözcü'ye sert cevaplar...
Medya savaşında ikinci perde! Nefes'ten Sözcü'ye sert cevaplar...
Hastaların korkulu rüyası tutuklandı
Hastaların korkulu rüyası tutuklandı
Yahşihan ilçesi ve Çullu Mahallesi'nde firari avı
Yahşihan ve Çullu'da firari avı
NBA'de sinirler gerildi: Raptors Koçu Darko Rajaković sahaya girdi
NBA'de sinirler gerildi: Raptors Koçu Darko Rajaković sahaya girdi