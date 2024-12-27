Simona Halep, Avustralya Açık elemelerinden çekildi

Simona Halep, diz ve omuz ağrısı sebebiyle Avustralya Açık elemelerinden çekildi ve 2025 sezonunun başlangıcını erteleme kararı aldı. Eski dünya 1 numarası, geçtiğimiz hafta turnuva organizatörlerinden vahşi kart almış, ancak Abu Dhabi'deki Dünya Tenis Ligi sergi etkinliğinde oynadıktan sonra rahatsızlık hissettiğini belirtmişti.

33 yaşındaki Rumen tenisçi, iki farklı doping suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve masumiyetini her zaman savunmuştu. Aldığı dört yıllık doping cezası bu yıl dokuz aya indirildi. Halep, şimdi Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonluğu unvanlarını taşıyan bir tenisçi olarak, kariyerini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Ancak, sakatlıklar bu süreci zorlaştırıyor.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada Halep, "Ekibimle uzun uzun konuştuktan sonra, sezonun başlangıcını ertelemenin mantıklı olduğuna karar verdik," dedi. Bu kararla birlikte, Halep, Avustralya Açık öncesi önemli bir hazırlık turnuvası olan Auckland Classic'i de kaçıracak.

Ayrıca, 2018 Avustralya Açık'ında Caroline Wozniacki'ye finalde kaybeden Halep'in şu anki dünya sıralaması 877. Tenisçi, dinlenmeye odaklanacağını ve Şubat ayının başında, memleketi Romanya'da düzenlenecek Cluj turnuvasıyla geri dönmeyi planladığını belirtti.

Avustralya Açık elemeleri 6-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek ve 2025'in ilk Grand Slam'i 12 Ocak'ta başlayacak.