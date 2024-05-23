Simpsonlar Reisi'nin öleceğini de mi bildi? Gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde bulunduğu helikopter Azerbaycan sınırları içerisinde baraj açılışından Tebriz kentine dönerken; açıklanan bilgilere göre olumsuz hava koşulları nedeniyle düşmüştü. Kazadan saatler sonra Reisi'nin uçağının enkazına ulaşılmış, söz konusu kazada kurtulanın olmadığı belirtilmişti.

'KAZAYI SİMPSONLAR ÖNCEDEN BİLDİ' DİYE HABERLER YAPILDI

Kazanın ardından sosyal medyada çarpıcı iddialar yayılmaya başladı.

Sosyal medyada "The Simpson" dizisinin geçmiş bölümlerinde İran'da gerçekleşen helikopter kazasının işlendiği ve bu kazanın yine aylar öncesinden bilindiği söylendi.

SİMPSONLAR KAZAYI BİLMEDİ! GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKAYA ÇİZDİRİLMİŞ!

Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı sonradan ifade edildi. İddiaların yalan olduğu AA Teyit Hattı tarafından duyuruldu.

Dizinin bölümleri incelendiğinde fotoğrafların yer aldığı bir bölümün olmadığı ortaya çıktı.

Görsellerin takibi yapıldığında bir fotoğrafın X hesabı tarafından paylaşıldığı görüldü ve ikinci fotoğrafın ise gönderinin altına yorum yapan bir başka kullanıcı tarafından konulduğu tespit edildi.

"BEN ÇİZDİRDİM" DEDİ

Diziyle ilgili "Helikopter kazasını bildi" yönündeki paylaşımı yapan kullanıcının fotoğrafı yapay zeka yardımıyla çizdirdiği belirtildi. Kullanıcı bu durumu "Ben çizdirdim" diyerek duyurdu.