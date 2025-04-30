Simpsonlar'dan İstanbul depremi kehaneti! Deprem makinesi İstanbul için ayarlanmış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Simpsonlar'dan İstanbul depremi kehaneti! Deprem makinesi İstanbul için ayarlanmış

Dünya genelinde spesifik olaylara oluşmadan önce bölümlerinde yer veren The Simpsons dizisinde yer alan İstanbul depremi kehaneti yeniden gündeme oturdu. Diziden kesitler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Simpsonslar, ikiz kule saldırısından Trump'ın başkanlığına, coronavirüs salgınına kadar pek çok olayı önceden bölümlerinde işlemişti. Ünlü animasyon dizide Türkiye ile ilgili de deprem bölümleri yer almıştı.

23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen depremin yapay yollarla üretildiği iddialarının ortaya atılması nedeni ile dizide deprem makinesi kullanılması büyük dikkat çekti.

depremmakinesi1.jpg

İSTANBUL DEPREMİ KENAHETİ

The Simpsons'ın eski bölümleri arasında İstanbul'da olası bir büyük depremle bir bölümde yer alıyor. Simpson aile dizide tesadüf eseri İstanbul'da deprem olması için bir makineye komut verildiğini fark ediyor.

Bu bölüm Karamanmaraş depremlerinin ardından Türk izleyiciler arasında büyük dikkat çekmişti. Dizinin İstanbul depremi bölümü bu kez yapay deprem konusunu izlemesi nedeni ile sosyal medyada gündem oldu. Bunun nedeni ise 23 Nisan depreminin yapay olduğunun iddia edilmesi, İstanbul'da olası bir büyük depremin testinin 23 Nisan'da denendiğinin öne sürülmesi oldu.

simsim1.jpg

DEPREM MAKİNESİ İSTANBUL DEPREMİ İÇİN AYARLANMIŞ

The Simpsons’ın eski bir bölümünde, baba Homer ve oğlu Bart, kazara yer altına düşüyor. Homer Simpson ve oğlu Bart Simpson burada bir deprem makinesi buluyor ve İstanbul’da büyük bir deprem için komut verildiğini fark ediyor.

Son Haberler
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı
Yeniçağ Gazetesi: Çalışanlar da işsizler de yoksulluğun pençesinde
Yeniçağ Gazetesi: Çalışanlar da işsizler de yoksulluğun pençesinde
İBB soruşturmasının 2. dalga! 18 kişi tutuklandı, İSKİ Genel Müdürü ve Murat Ongun'un eşine ev hapsi
İBB soruşturmasının 2. dalga! 18 kişi tutuklandı, İSKİ Genel Müdürü ve Murat Ongun'un eşine ev hapsi
CHP'li Namık Tan: Sizin milli davanız Kıbrıs değil, davanız banka hesaplarınız
CHP'li Namık Tan: Sizin milli davanız Kıbrıs değil, davanız banka hesaplarınız
Simpsonlar'dan İstanbul depremi kehaneti! Deprem makinesi İstanbul için ayarlanmış
Simpsonlar'dan İstanbul depremi kehaneti! Deprem makinesi İstanbul için ayarlanmış