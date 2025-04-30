Simpsonlar'dan İstanbul depremi kehaneti! Deprem makinesi İstanbul için ayarlanmış

Simpsonslar, ikiz kule saldırısından Trump'ın başkanlığına, coronavirüs salgınına kadar pek çok olayı önceden bölümlerinde işlemişti. Ünlü animasyon dizide Türkiye ile ilgili de deprem bölümleri yer almıştı.

23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen depremin yapay yollarla üretildiği iddialarının ortaya atılması nedeni ile dizide deprem makinesi kullanılması büyük dikkat çekti.

İSTANBUL DEPREMİ KENAHETİ

The Simpsons'ın eski bölümleri arasında İstanbul'da olası bir büyük depremle bir bölümde yer alıyor. Simpson aile dizide tesadüf eseri İstanbul'da deprem olması için bir makineye komut verildiğini fark ediyor.

Bu bölüm Karamanmaraş depremlerinin ardından Türk izleyiciler arasında büyük dikkat çekmişti. Dizinin İstanbul depremi bölümü bu kez yapay deprem konusunu izlemesi nedeni ile sosyal medyada gündem oldu. Bunun nedeni ise 23 Nisan depreminin yapay olduğunun iddia edilmesi, İstanbul'da olası bir büyük depremin testinin 23 Nisan'da denendiğinin öne sürülmesi oldu.

DEPREM MAKİNESİ İSTANBUL DEPREMİ İÇİN AYARLANMIŞ

The Simpsons’ın eski bir bölümünde, baba Homer ve oğlu Bart, kazara yer altına düşüyor. Homer Simpson ve oğlu Bart Simpson burada bir deprem makinesi buluyor ve İstanbul’da büyük bir deprem için komut verildiğini fark ediyor.