Simpsonlar'ın kehanetlerinden biri daha tuttu. 8 yıl önce yayınlamışlar

Kaynak: Haber Merkezi
Simpsonlar'ın kehanetlerinden biri daha tuttu. 8 yıl önce yayınlamışlar
Simpsonlar dizisinin yine bir kehaneti gerçek oldu. 8 yıl önce Vision Pro'nun özelliklerini bilmişler.

Yakın gelecekti olayları tahmin etmesi ile gündeme damga vuran Simpsonlar dizisinin yeni tahmini gündeme bomba gibi düştü.

Dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsonlar daha önce birçok şeyi önceden bildiler.

Bu kez Simpsonlar’ın tahmini Apple ile ilgili. Apple'ın son cihazı Vision Pro piyasaya sürüldü ve kısa sürede ön siparişleri tükendi.

Cihaz kullanıcılar arasında merak konusu haline geldi. Sosyal medya uygulaması X'te bir kullanıcı,"Simpsonlar yine Apple Vision Pro kulaklıklarını 8 yıl önce tahmin etmiş" dedi.

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Cihaz piyasaya sürüldükten sonra Vision Pro, spor salonlarından metrolara ve sokaklara kadar pek çok yerde kullanıcıların dikkatini çekti.

Bu durum ise Black Mirror, Simpsons ve Başlat (Ready Player One) gibi yapımları anımsatan birçok kullanıcının, bilim kurgu senaryolarının gerçek hayata dönüştüğüne dair paylaşımlar yapmasına neden oldu.

Öte yandan Simpsonlar her zaman tahminleriyle dünya gündemine giriyor. Dizi, daha önce, Beyrut’taki patlama, korona virüs, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kazanması ve Kongre baskını gibi bazı olayları önceden öngörmüştü. Dizinin İngiltere’de devam eden akaryakıt krizini de önceden tahmin ettiği ileri sürülmüştü.

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