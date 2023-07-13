Sinagoga saldırıda 11 kişiyi öldüren şahsa idam cezası

ABD'de federal jüri, Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde 2018'de sinagoga düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişiyi öldüren Robert Bowers'ın ölüm cezasına çarptırılabileceğine karar verdi.

Sinagoga saldırıda 11 kişiyi öldüren şahsa idam cezası

ABD'de Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh Federal Mahkemesinde, 12 kişilik jüri heyeti, sinagoga düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişiyi öldüren Robert Bowers'ın ölüm cezası almaya uygun olduğuna hükmetti.

Bu karar üzerine duruşmada ikinci aşama olarak, Bowers'ın ölüm mü yoksa müebbet hapis cezasına mı çarptırılacağına dair nihai kararı vermesi için daha fazla kanıt jüriye sunulacak.

BİDEN'IN BAŞKANLIĞI SIRASINDA VERİLEN İLK FEDERAL ÖLÜM CEZASI

Jüri üyeleri, Bowers'ın ölüm cezası almayı hakkettiğine karar verirse bu, idam cezasını sona erdirme taahhüdü için kampanya yürüten Joe Biden'ın başkanlığı sırasında verilen ilk federal ölüm cezası olacak.

Üyelerin Bowers'ı idam cezasına çarptırmak için, ağırlaştırıcı faktörlerin hafifletici faktörlerden daha üstün geldiği konusunda oy birliğiyle anlaşmaları gerekiyor.

SALDIRIYI 6 AY ÖNCEDEN PLANLADI

Savcılar, Bowers'ın 2018'de gerçekleştirdiği saldırıyı 6 ay önceden planladığı ve daha fazla Yahudi’yi öldüremediği için üzüldüğünü söylemesinden dolayı en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulunurken, avukatları ise akıl sağlığı sorunları olduğunu öne sürmüştü.

Su an 50 yaşında olan Bowers, 27 Ekim 2018'de Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişinin ölümüne, 4'ü polis 6 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Bowers, geçen ay, devam eden yargılama sonucunda mahkeme heyeti tarafından, hakkındaki, ölümle sonuçlanan dini inançların özgürce yerine getirilmesini engellemek, cinayet işlemek için ateşli silah kullanmak ve nefret suçu dahil 63 suçtan suçlu bulmuştu.

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