Sinan Akçıl Erdoğan’ın annesine hakaret edenlere sert çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alıp tutuklanmasının ardından protestolar ve gösteriler sürüyor.

Gösterilerin yapıldığı sırada Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli sözler de kullandı. Bu durum herkesin tepkisini çekerken Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'ndan da tepki gecikmedi.

'ANA AVRAT SÖVSEM DE OLMAZ...'

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da bu duruma kayıtsız kalamayarak sosyal medya üzerinden sert çıktı. Akçıl, ''Artık sözün bittiği yer. 40 tane "çapulcu" geliyor ülkesinin "sevsin, sevmesin fark etmez" Cumhurbaşkanı'nın vefat etmiş annesine küfür ediyor... Ne diyebilirim ki... Elime megafon alıp ana avrat sövsem de olmaz, bir şey yazmasam da olmaz'' ifadelerini kullandı.