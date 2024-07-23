Sinan Ateş cinayeti Meclis'e taşınıyor

Bomba Kulis iddiası... CHP, Sinan Ateş cinayetini Meclis'e mi taşıyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ayşe Ateş, dün CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ayşe Ateş üçüncü kez bir araya geldi

Kulislerden alınan bilgiye göre CHP'nin Sinan Ateş cinayetinin Meclis'e taşıyacağı öne sürüldü.

B Yüzü'nde yer alan habere göre, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile Özel, dün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde bir görüşme yaptı. Ateş ve Özel’in, davayı ve süreci değerlendirdiği belirtildi.



ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI İSTENECEK

Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP, TBMM’de cinayetle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasına öncülük edecek.

CHP lideri Özel, Ayşe Ateş’e davayla ilgili hukuki desteği artırma sözü verdi. İki ismin süreç içinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.