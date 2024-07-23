Sinan Ateş cinayeti Meclis'e taşınıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş cinayeti Meclis'e taşınıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, dün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası CHP'nin, Ateş cinayetini Meclis'e taşıyacağı iddia edildi.

Bomba Kulis iddiası... CHP, Sinan Ateş cinayetini Meclis'e mi taşıyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ayşe Ateş, dün CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ayşe Ateş üçüncü kez bir araya geldi

Kulislerden alınan bilgiye göre CHP'nin Sinan Ateş cinayetinin Meclis'e taşıyacağı öne sürüldü.

B Yüzü'nde yer alan habere göre, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile Özel, dün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde bir görüşme yaptı. Ateş ve Özel’in, davayı ve süreci değerlendirdiği belirtildi.


ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI İSTENECEK

Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP, TBMM’de cinayetle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasına öncülük edecek.

CHP lideri Özel, Ayşe Ateş’e davayla ilgili hukuki desteği artırma sözü verdi. İki ismin süreç içinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

1085207872-0-161-3071-1888-1920x0-80-0-0-d046426c9d82b4914b2e65804f09c1b1.jpg

798615image1.jpg

aa.jpg

İlgili Haberler
Sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalı teklif komisyonda geçti
MHP’nin Sinan Ateş davasında mahkemeye verdiği dilekçenin tamamı ortaya çıktı
Son Haberler
Dünya çapında yakın tarihin en sıcak günü kayıtlara geçti Gündem
Dünya çapında yakın tarihin en sıcak günü kayıtlara geçti
BM'den kritik Gazze raporu: 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi Dünya
BM'den kritik Gazze raporu: 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
Sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalı teklif komisyonda geçti Gündem
Sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalı teklif komisyonda geçti
Ferdi girer girmez attı. İsviçre'de gol yağmuru Spor
Ferdi girer girmez attı. İsviçre'de gol yağmuru
Libya karıştı. Acil ateşkes çağrısı yapıldı Dünya
Libya karıştı. Acil ateşkes çağrısı yapıldı
Dzeko hızlı başladı. Fenerbahçe havalara uçtu Spor
Dzeko hızlı başladı. Fenerbahçe havalara uçtu