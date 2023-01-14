Sinan Ateş cinayeti zanlılarının restoran bastıkları ortaya çıkmıştı. İşte baskının detayları 

11 Ekim akşamı, Ali Tosun’a ait restorana yönelik üç kişinin yaralandığı baskınla ilgili bilgiler, Doğukan Çep’in, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti kapsamında Poyrazköy’de yakalanması ile ortaya çıktı. Çep’in, 6 Ocak günü Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından, Gebze’de üç kişi gözaltına alındı.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe, gözaltına alınan isimlerin sevk edildikleri Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadelerini aktardı. Enes Eroğlu ve Abdulkadir Gündoğdu, mahkemeye avukatları eşliğinde katılırken, Doğukan Çep tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevinden SEBGİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) yolu ile duruşmaya katıldı.

Sorgusu esnasında, duruşmaya katılan şüpheliler Enes Eroğlu ve Abdulkadir Gündoğdu ile avukatlarına yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öğrenilen Doğukan Çep ifadesinde “Enes’in alacağı için bu işi yaptık” dedi. Enes Eroğlu ile Ali Tosun arasındaki naylon ticareti nedeniyle ikili arasında husumet oluştuğu için devreye girdiğini kaydeden Çep “Benden yardım istediler. Ali Tosun’u aradım. Ancak, Ali Tosun beni çok dikkate almadı. Bazı isimler söyledim bunları da dikkate almadı” diye konuştu.

‘SİLAHIMIN YERİNİ GÖSTEREBİLİRİM’

Tosun’un, Eroğlu'na ait çekleri iade etmediği gibi fazladan aldığı parayı da vermeye yanaşmadığını kaydeden Çep ifadesinin devamında “Olayda ben Glock marka silah kullandım. Abdulkadir de yerli bir silah kullandı. Abdulkadir’in silahı, iç malzemeleri değiştirilmek suretiyle Turgut Boğaz tarafından temizlendi. Benim silahım ise sakladığım yerde duruyor. Silahımı sakladığım yeri polislere gösterebilirim. Ben samimi beyanda bulundum. Suçu, Abdulkadir ile birlikte işledik” dedi.

'ARKAMDAN İŞ ÇEVİRDİLER'

Çep ifadesinde, restoran baskına ilişkin itiraflarda bulunmasının nedenini ise “Arkamdan iş çevirdiler. Kimse beni ortada bırakamaz. Kimse arkamdan iş çeviremez. Ben bu nedenle bu ifadeyi verdim” diyerek anlattı. Çep, restoran baskınından sonra Enes Eroğlu ve Abdulkadir Gündoğdu ile görüşmeye devam ettiğini belirterek “Silahlı eylem gerçekleştirdiğimiz için 650 bin TL para talep ettim. Onu vermediler. ‘Sana aylık 150 bin TL ödeme yapalım' dediler. Ancak hiçbir ödeme alamadım” dedi.

'BASKINDA İKİSİNDE DE KAR MASKESİ VARDI'

Çep ifadesinde ayrıca, restoran baskınında, kar maskesi ile yüzlerini gizlediklerini belirterek şunları kaydetti:

“Ben ilk defa Ali’ye (Ali Tosun), kurşunlama olayını gerçekleştirenin kendim olduğunu söylediğimde ‘Peki arkadaki kimdi’ diye sordu. Abdulkadir olduğunu söyleyince şok oldu. ‘Vay bir de benim yanıma gelip görüşüyor’ dedi.” Çep ifadesinde ayrıca, “Bizi bu işe yönlendiren Turgut Boğaz’dır”

Şüpheli Abdulkadir Gündoğdu ise ifadesinde restorana yönelik silahlı baskın ile hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Gündoğdu, olaydan bir gün sonra haberinin olduğunu, yaralanan üç kişi arasında yer alan Ramazan Çınar’ı tanıdığını, geçmiş olsun dileğinde bulunmak için bu kişiyi aradığını ifade etti. Ali Tosun’u daha önceden tanıdığını belirten Gündoğdu “Ben sadece arabulucu olarak Ali Tosun ile görüştüm” dedi. Gündoğdu, olaydan sonra Ali Tosun’un telefonla görüşerek, sorunun çözümünde rol almaya çalıştığını kaydetti. Gündoğdu’nun avukatı ise “2 Ocak 2023 tarihli görüntü inceleme tutanağında müvekkilimin orada olduğuna ilişkin hiçbir tespit bulunmamaktadır” diyerek, Gündoğdu’nun silahlı saldırıya katıldığı yönündeki Çep’in ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

DOĞUKAN ÇEP 650 BİN LİRA İSTEDİ

Ali Tosun ile naylon fatura işini yaptıklarını kabul eden Enes Eroğlu ise sorgusunda “Hiç istememe rağmen bu işlere girdim. Yaptığımız işler sonrası hatır çeklerini bana iade etmedi” dedi. Doğukan Çep’in, kendisinden 650 bin TL istediğini belirten Eroğlu “Bu parayı vermezsek beni ve Abdulkadir’i öldüreceğini söyledi” şeklinde konuştu. Eroğlu, Gündoğdu’nun bu süreçteki rolünün ise kendisine yardımcı olmak şeklinde olduğunu söyledi.

‘SİLAH SESLERİNİ DUYDUM AŞAĞI İNDİM’

Restoranın işletmecisi Ali Tosun (35) olaydan bir hafta sonra polise verdiği ifadede şunları söyledi:

“11 Ekim günü saat 21.00 sıraları, otelin üst katlarında bulunduğum esnada silah sesleri duyunca hemen aşağı indim. İşyerinde müşteri olarak bulunan ikisi bayan üç müşterinin yaralı olduğunu gördüm. Ne olduğunu çalışanlara sordum. Yüzlerince cerrahi maske olan iki erkek şahsın gelip tabanca ile ateş ettiklerini söylediler. Şüphelilerden bir şahsın selam getirdiğini bana söylediler”

ÜÇÜ İÇİN DE TUTUKLAMA KARARI

Sorgu işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği, Doğukan Çep, Abdulkadir Gündoğdu ile Enes Eroğlu’nun tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında firari oldukları öğrenilen Turgut Boğaz, Süleyman Boğaz ile Ömer Veysel Altun’a yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerden Ali K. (24) ise savcılık sorgusu sonrası adli kontrol ile serbest kaldı.

