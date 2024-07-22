Sinan Ateş cinayetinde dikkat çeken ‘Flört’ detayı. Mesajlar ortaya çıktı

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in hayatını kaybettiği silahlı saldırı davasında, azmettirici Tolgahan Demirbaş ile ilgili dikkat çeken bir durum ortaya çıktı.

Demirbaş'ın, cinayet günü gelen başsağlığı mesajlarına yanıt vermek yerine, flört etmeye çalıştı. Demirbaş'ın kadının kişisel bilgilerini Emniyet'ten aldığı da iddia edildi.

Öte yandan Demirbaş cinayet günü Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'dan kişisel veri temin etti.

"ŞAHSİ OLDU BU SEFER FAKAT SEN ANLADIN"

30 Aralık 2022'de Sinan Ateş'i öldüren tetikçi Eray Özyağcı'nın, Ateş'in cinayet günü İstanbul'a taşınmasında rol oynayan isimlerden biri olan Tolgahan Demirbaş'ın, cinayetten yaklaşık 9 ay önce, 10 Mart 2022'de Aykal'dan Sinan Ateş'in bilgilerini istediği öğrenilmişti.

Demirbaş, ayrıca 7 Ekim'de Aykal'a "özel bir ricada" bulundu.

Bilirkişi raporunda yer alan mesajlaşma detayları şu şekilde:

Tolgahan Demirbaş: “Kardeş, özel bir ricam var ama teşkilatla ilgili değil... Telefon numarasını atsam, kişi hakkında bilgi alabilir miyim? Doğum günü gibi, kişisel bilgiler yani.”

Mustafa Ensar Aykal: “At reisim, bakalım sistemde çıkarsa, ulaştırayım hemen.”

Mustafa Ensar Aykal: At reisim bakalım sistemde çıkarsa ulaştırayım hemen.

Tolgahan Demirbaş: Eyvallah reis kusura bakma şahsi oldu bu sefer. Fakat sen anladın...

Mustafa Ensar Aykal: Ne demek reis, elimizden ne gelirse.