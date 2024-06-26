Sinan Ateş ile ilgili Adalet Bakanından açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AKP Grup toplantısı öncesi açıklamalar yaptı.

Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş davasıyla ilgili Tunç “Yargının konusu olan hususlar, bağımsız ve tarafsız yargımız soruşturmayı tamamlayarak kovuşturma aşamasına geçildi. Bu kovuşturma aşamasında da bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz ve savcılarımızdır. Hep beraber o süreci bekleyeceğiz.” dedi.

Devamında ise Tunç şu ifadeleri kullandı:

Zaten kamuya açık bir şekilde iddianamede ortada. Dolayısıyla bunu hiçbir tarafa, o tarafa, bu tarafa çekmemek lazım. Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak için bir takım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir.

DAVA 1 TEMMUZ'DA GÖRÜLECEK

Ankara’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin dava Temmuz'da görülecek.

Cinayette adı geçen 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "suça azmettirme", "öldürmeye teşebbüs" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya üzerinden cinayetin şüphelilerinden Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, Serdar Öktem ve MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz'un fotoğraflarını paylaştı.

"YARGILANACAK OLANLAR BUNLAR"

Ateş “Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız” diyerek işaret edilen “üç beş çapulcu” aşağıdaki isimler olsa gerek. Çünkü 1 Temmuz günü Sincan’da Sinan Ateş suikastine ilişkin siyasi cinayet davasında yargılanacak olanlar bunlar" ifadelerini kullanmıştı.