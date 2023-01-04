Sinan Ateş nasıl öldü? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kimdir?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara’da saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Sinan Ateş kimdir? Sinan Ateş kaç yaşında, nereli? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kim? gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sinan Ateş nasıl öldü?

Ülkü Ocakları'nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Sinan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı ve sonrasında vefat etti.

Sinan Ateş, 2020 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

Sinan Ateş, 1984 Balıkesir Dursunbey'de doğdu.

Sinan Ateş, lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora eğitimi aldı.

Sinan Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.