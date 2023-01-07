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Sinan Ateş suikastında yeni gelişme: Doğukan Çep'in de olduğu 3 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi ile ilgili soruşturma kapsamında, “3 şüphelinin ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanmalarına, 2 şüphelinin ise yine talebimiz doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 19:57
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Sinan Ateş suikastında yeni gelişme: Doğukan Çep'in de olduğu 3 kişi tutuklandı

Sinan Ateş suikastında yeni gelişme: Doğukan Çep'in de olduğu 3 kişi tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi ve Selman Bozkurt’un yaralanmasına ilişkin soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“30/12/2022 tarihinde İlimiz Çankaya İlçesi Kızılırmak Mahallesi 1456. Sokak üzerinde Sinan Ateş'in ateşli silah ile öldürülmesi, Selman Bozkurt’un ise yaralanması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerden 07/01/2023 tarihi itibarıyla ifade ve sair adlî işlemleri biten 5 şüpheli Cumhuriyet Savcısı tarafından savunmaları alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorguları neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda 3 şüphelinin ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanmalarına, 2 şüphelinin ise yine talebimiz doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir.”

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