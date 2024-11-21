Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt cinayet işledi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt isimli şahısın elektronik kelepçeliyken cinayet işlediğini Halk TV'de konuşan İsmail Saymaz açıkladı.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldıran Mertcan Kılıç'a para verdiği tespit edilen Servet Bozkurt'un, eşini ve eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen kişiyi öldürerek kayıplara karıştığı bildirildi.

Saymaz'ın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre zanlının arandığı ifade edildi.

3 bin lira karşılığında anlaştığı Mertcan Kılıç'ı azmettirdiği iddia edilen Bozkurt hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Bozkurt'un, öldürdüğü eşiyle aynı evde yaşadığı, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Öldürülen Elif Bozkurt ile Hasan Ş.'nin cenazeleri ise ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken saldırgan Bozkurt'un yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

“KARISININ BOĞAZINI KESİP SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ”

Olayla ilgili konuşan komşu Fatma Ceren, “Karı ile koca akşam kavga etmiş. Sabah polisler geldi ve kadının öldürüldüğünü söyledi. Olayın kıskançlık sebebiyle çıktığı söyleniyor. Boşanma aşamasındalarmış. Adam karısının boğazını kesip sırtından bıçaklamış. Akşam şiddetli bir halde kavga etmişlerdi. Sürekli kavga ediyorlardı. Sizi polise şikayet edeceğiz dediğimizde de saldırgan bize tehdit ve küfür ediyordu. Ölen kadının kocası sürekli hapse giriyordu. Ölen kadında yaşadıklarına itiraz ediyordu. Eşinden boşanmak istediğini söylüyordu ama yapamıyordu. Kocasının kendisini sürekli dövdüğünü, burnunu kırdığını ve sürekli şikayetçi olduğundan bahsediyordu. Olay evin içinde olmuş. Duyduğuma göre adam birisini daha öldürmüş. Akrabaları konuşuyordu. O adamı da başka bir yerde öldürmüş. Kaçarken de kaza yaptığını duyduk. Katilin ayağında kelepçe vardı, ev hapsindeydi” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş davasının karar duruşması 2 Ekim'de ara verildiği sırada, Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç, annesi ve diğer kız kardeşiyle birlikte bahçede otururken Mertcan Kılıç adlı saldırganın saldırısına uğradı. Kılıç, olaya müdahale eden Selma Ateş Kazanç'ın eşine de saldırıda bulundu.

Yapılan soruşturma sonucunda, saldırgan Mertcan Kılıç’ın Servet Bozkurt tarafından 3 bin lira karşılığında azmettirildiği ortaya çıktı. Tutuklanan Bozkurt, daha sonra ev hapsine alındı.