Sinan Ateş'in ablasından MHP'li isme zehir zemberek sözler

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığına Burak Kılıç atanmıştır. Yeni görevinde başarılar diler, görevini devreden Soner Erkan Yıldız’a teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, Ahmet Yiğit Yıldırım’a sosyal medya hesabından sert yanıt verdi.

"HEPİNİZİN HESAP VERECEĞİ ZAMAN YAKINDIR”

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş X platformundan yaptığı paylaşımda, “Sinan’ın evinin resimlerini atan ‘Savcı neden attın Sinan Ateş ‘in evinin fotoğraflarını’ diye sorunca, sırıtarak hatırlamayan Burak Kılıç’a ödülü verilmiş. Hepinizin hesap vereceği zaman yakındır” ifadelerini kullandı.

Sinan ın evinin resimlerini atan



“Savcı neden attın Sinan Ateş ‘in evinin fotoğraflarını “



diye sorunca ,sırıtarak hatırlamayan Burak Kılıç ‘a ödülü verilmiş



Hepinizin hesap vereceği zaman yakındır #SinanınAteşiHepiniziYakacak https://t.co/Suovr4rbB9 — Selma SiNAN ATEŞ (@selmaateskazanc) March 28, 2025

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı suikastla öldürüldü.

Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve bir polisin de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında açılan davanın ilk celsesi önceki gün Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki görüldü.

Duruşmada Burak Kılıç’a Sinan Ateş'in oturduğu sitenin fotoğrafını cinayetin azmettiricisi olmaktan ceza alan Tolgahan Demirbaş'a niye gönderdiği soruldu.

Burak Kılıç hatırlamadığını ama bunu Demirbaş'ın talep etmediğini söyledi.

Duruşmadan sonra da Burak Kılıç, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı olarak görevlendirildi.

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş ise sosyal medyada “Sinan’ın evinin resimlerini atan ‘Savcı neden attın Sinan Ateş ‘in evinin fotoğraflarını’ diye sorunca, sırıtarak hatırlamayan Burak Kılıç’a ödülü verilmiş. Hepinizin hesap vereceği zaman yakındır” diye yazdı.