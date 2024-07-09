Sinan Ateş’in annesine FETÖ’cü diyenlere Ayşe Ateş isyan etti

Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş sosyal medya hesabından isyan etti.

Ateş hem kendisine hem de ailesine yönelik yapılan seviyesiz yorumlara sert çıktı.

Ayşe Ateş, Sinan Ateş’in annesine FETÖ’cü diyenlere öfke kustu. Ateş “Ulan müptezeller! Ulan adiler! Ulan kurşun askerler! Saldırın bekliyoruz. Beni bıraktınız şimdi de Saniye anneme mi küfür etmeye başladınız? Sizin gibi alçakların, korkakların karşısında ferasetiyle, cesaretiyle dağ gibi yükselen şu acılı kadın; bir yıl içinde önce evladını, sonra hayat arkadaşını toprağa verdi.” İfadelerini kullandı.

“NE AİLE TERBİYESİ ALMIŞSINIZ NE DE İNSANLIKTAN NASİBİNİZİ!”

Ateş’in açıklamaları şu şekilde:

Ulan müptezeller! Ulan adiler! Ulan kurşun askerler! Beni bıraktınız, şimdi de Saniye Anne’me mi küfür etmeye başladınız? Sinan'ın annesini, kardeşlerini mi FETÖCÜ ilan ettiniz? Sizin gibi alçakların, korkakların karşısında ferasetiyle, cesaretiyle dağ gibi yükselen şu acılı kadın; bir yıl içinde önce evladını, sonra hayat arkadaşını toprağa verdi. Birini kurşunlar aldı bağrından, diğerini evlat acısı ve kahır. Yine de eğilip bükülmedi. Korkup bir köşeye sinmedi. Bu yaşında geldi, oğlunun katilleriyle yüzleşti. Hepinizin yüzüne bakıp suratına tükürdü de bana mısın demediniz. Siz ne bulanacak bir mideye ne de şahsiyet namına bir kaideye sahipsiniz! Ne aile terbiyesi almışsınız ne de insanlıktan nasibinizi! Kocasını, evladını, kardeşini toprağa vermiş bu arkasız kadınları Ülkü Ocaklarına, MHP’ye saldırmakla suçlayıp hedef gösterirken öfkeden kıpkırmızı oluyorsunuz.

“SALDIRIN ULAN, BEKLİYORUZ!”

Dün bütün kutsallarınıza küfür eden Zihni Çakır’la, Fuat Uğur’la bugün el ele verip birkaç korkağın, alçağın boğazına kadar battığı bu siyasi cinayeti dile getirenleri hakaretle, küfürle, tehditle, örgütçülükle, cinsiyetçi söylemlerle bastırmaya çalışırken yüzünüzde kızarmanın en ufak belirtisine yer vermiyorsunuz. Ne utanma var ne arlanma! Yalanın, iftiranın bini sizde bir para. Dürüstlük mü, namus mu, haysiyet mi, şeref mi?.. Ara babam, ara. Saldırın ulan, bekliyoruz! Adalet düşleyenlerin kâbusçuları, namussuzların namusçuları, doğru söz mahpusçuları saldırın!