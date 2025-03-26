Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten 'mahkeme' kararı: Adalete güvenmeyi reddediyorum

Sinan Ateş Suikastı davasına ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan 8 kişi hakkında açılan davanın ilk celsesi bugün görülmeye başlandı. Davaya ilişkin, Sinan Ateş’in eşinden flaş bir karar geldi.

“ADALETE GÜVENMEYİ REDDEDİYORUM!”

Ayşe Ateş, davaya katılmayacağını X hesabı üzerinden yaptığı ‘İNANMAYI, KATILMAYI, İZLEMEYİ, GÜVENMEYİ REDDEDİYORUM!’ başlıklı yazısıyla duyurdu. Ayşe Ateş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sinan’ın uçuş bilgilerini temin eden Gürsel Horat’ın,

"Ekibi kurduk, kafasına sıkacaklar" diyen Suat Yılmazzobu’nun,

Cinayete karışan Tolgahan Demirbaş’a bilgi notu gönderen komiser Talha Atalay’ın,

Yaşadığımız evin fotoğraflarını çeken Burak Kılıç’ın,

Kiralık katilin, makam aracıyla kaçırıldığı kesinleşmesine rağmen ifade dahi vermeden takipsizlik alan Ahmet Yiğit Yıldırım’ın,

İsimleri yazmakla tükenmeyecek şekilde uzayan ve alçakça bir yöntemle işlenen bu cinayette dahli olduğu tespit edilen herkesin karıştığı suç nispetinde kovuşturulmadığı,

İki yıldır iki şüphelinin telefon kilidinin açılamadığı,

Sinan’ın en yakın arkadaşlarının ifadelerine duruşmada başvurulmadığı,

Sinan’ın sokak ortasında katlinin alacak verecek meselesine indirgenip birbirinden bağımsız iki grubun işlediği alelade bir cinayet gibi gösterilmek istendiği bu düzende,

Yargının bağımsız olduğuna ve üstünlerin hukuku olmadığına inanmayı,

Bugün tam bu saatte başlayan duruşmaya katılmayı,

Arkası sağlam şüphelilerin karşımda alaycı sırıtışını bir kez daha izlemeyi,

İki yavrum da “Anne sana bir şey olmayacak değil mi?” diyerek ağlamayı bırakana dek de adalete güvenmeyi

REDDEDİYORUM!

İNANMAYI, KATILMAYI, İZLEMEYİ, GÜVENMEYİ REDDEDİYORUM!



Sinan’ın uçuş bilgilerini temin eden Gürsel Horat’ın,



"Ekibi kurduk, kafasına sıkacaklar" diyen Suat Yılmazzobu’nun,



Cinayete karışan Tolgahan Demirbaş’a bilgi notu gönderen komiser Talha Atalay’ın,



Yaşadığımız evin… — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) March 26, 2025

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Sinan Ateş davasında 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık hakkında 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Ateş’e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve bir polisin de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında açılan davanın ilk celsesi bugün görülecekti. Dava saat 09.15'te başladı