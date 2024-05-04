Sinan Ateş'in eşi iddianameye isyan etti: Buna gerçekten inanmamızı mı bekliyorsunuz?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianame ortaya çıktı.

İddianamede cinayetin azmettiricisi olarak yer alan şüphelilerden Tolgahan Demirbaş'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal'dan Sinan Ateş'in adres, telefon, konum gibi kişisel bilgilerini alarak, saldırıyı gerçekleştiren Eray Özyağci'ye verdiği belirtildi.

"BİRKAÇ ÇAPULCUYA İNANMAMIZI MI BEKLİYORSUNUZ"

İddianameyi X hesabından paylaşan Ayşe Ateş, "Peki, azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz?" ifadelerini kullandı.

"SİYASİLERİN İSMİNİ VERDİĞİM İÇİN İFADEM İDDİANAMEDE YOK"

Öte yandan Ayşe Ateş ifadesine iddianamede yer verilmediğini açıkladı. Ayşe Ateş, siyasilerin ismi geçtiği için iddianamede ifadesine yer verilmediğini söyledi. Ateş, önümüzdeki günlerde iddianamenin tam metnini paylaşacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen olan Sinan Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta, bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağcı isimli şahsın saldırısına uğradı. Özyağcı tarafından sıkılan bir mermi Bozkurt'a, beş mermi ise Ateş'e isabet etti. Ateş, yapılan suikast sonucu hayatını kaybetti. Sinan Ateş'i öldürmek isteyenlerin hala bulunamadığını ifade eden Ayşe Ateş ise Sinan Ateş'i öldüren kişinin azmettiricilerinin bulunmasını istiyor.