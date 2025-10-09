Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayeti ile ilgili davada sanık olarak yargılanan Serdar Öktem, 6 Ekim tarihinde İstanbul'un ortasında öldürüldü.

Öktem'in Casperlar ve Daltonlar arasındaki çekişme nedeniyle öldürüldüğü öne sürülürken, Öktem'in Casperlar isimli suç örgütü ile avukatlıktan öte örgüte üye olduğu iddia edildi.

Ayşe Ateş, X hesabından yaptığı açıklamada Serdar Öktem’in, Sinan Ateş’in katledilişi hakkında konuşacağını ve bu nedenle öldürüldüğünü iddia etti.

"SİNAN’IN KATLİNE KARIŞAN HERKESİ YAKACAKTI"

"Serdar Öktem zayıf halkaydı” diyen Ayşe Ateş, “Serdar'ın hüküm giydiği anda Sinan'ın katline karışan herkesi yakacağını onu tanıyanların hepsi biliyordu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ateş, Öktem'in eşinin cinayeti ile ilgili anlattığını iddia ettiği ifadelerin bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ateş, eşinin ölümünde azmettirici olan Doğukan Çep'e Öktem'in para verdiği iddiasını ortaya atarak şu ifadeleri kullandı,

"SERDAR ÖKTEM'LE İLGİLİ ELİME ULAŞAN BİLGİLER"

"Serdar konuşacaktı. Kamuoyunun dikkati başka yöndeydi ama Sinan'ın katline ilişkin düğümün çözülmesine ramak kalmıştı. Onu Sinan Ateş cinayeti hakkında konuşmak zorunda bırakacak delillerin sunulduğu -Sinan Ateş cinayetinden bağımsız- bir başka mahkemede daha yargılanıyordu.

Davalı olduğu kişi bana ulaşıp Serdar Öktem tarafından dolandırıldığını, kendisinde Sinan Ateş cinayetine ilişkin Whatsapp yazışmalarının, Serdar'la yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarının olduğunu aktardı. Hatta yazışmaların aşağıda sizinle de paylaşacağım kısmını bana açtı. Ne hikmetse bundan birkaç hafta sonra o dosya üzerine de gizlilik kararı kondu.

“SERDAR ZAYIF HALKAYDI”

Serdar zayıf halkaydı. Serdar'ın hüküm giydiği anda Sinan'ın katline karışan herkesi yakacağını onu tanıyanların hepsi biliyordu.

Peki, bana aktarılan konuşmalarda ne vardı? Ben de duyduklarımı kamuoyu ile paylaşayım:

Serdar, bu kişiden Doğukan Çep'e vermek üzere 3 milyon TL para istiyor ve böylece mahkeme bitene kadar onu susturacağını söylüyor. Doğukan'ın "Mahkemeye mektup yazacağım" şantajından bahsedip ardından da "Ahmet konusunda haklı çıktın" diyor. Hemen akabinde Ahmet'le ilgili kısmı siliyor ancak karşısındaki kişi hepsinin ekran görüntüsünü anlık olarak almış ve mahkemeye de delil olarak sunmuş.

Eminim ki bu ülkenin şerefli ve namuslu gazetecileri gizlilik kararı kalkar kalkmaz bahsi geçen dosyadaki delilleri ortaya dökecektir ve kapsamlı bir metinle aydınlatıcı bir haber yayınlayacaktır. Böylelikle Serdar'ın zamanlaması manidar ölümü üzerindeki şüpheler daha da derinleşecektir.

Serdar öldürüldü. Artık konuşamaz. Kim bilir, belki de kendisinin ve telefonunun söylemediklerini bize ölümü söyleyecektir."