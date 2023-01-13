İYİ Partili Belediye Sinan Ateş’in ismini sokağa verecek

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in adının bir sokağa verileceğini açıkladı.

Çetin, "Rahmetli Sinan Ateş’in hatırasını yaşatmak için adı Gökçeadamızda bir sokağa verilecektir." ifadelerini kullandı.

Çetin'in paylaşımı şöyle:

“Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, akademisyen ve siyasetçi, aynı zamanda 2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş, rahmetli Sinan Ateş’in hatırasını yaşatmak için adı Gökçeadamızda bir sokağa verilecektir."

Konunun gelecek günlerde yapılacak belediye meclisi toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2019 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanı oldu. 2 Nisan 2020 tarihinde görevinden istifa ederek ayrıldı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.

Sinan Ateş, evli ve iki çocuk babasıydı. Sinan Ateş'in eşi ve iki çocuğunun annesi Ayşe Ateş'tir.

SİNAN ATEŞ'İN ÖLÜMÜ

Ülkü Ocakları'nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Sinan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı ve sonrasında vefat etti.

Sinan Ateş, 2020 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

(Kaynak: ANKA)