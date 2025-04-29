Sinan Engin Diarra'nın yaşına inanmadı

Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona karşısında 4-1 kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Dünya futboluna büyük yetenekler kazandıran La Masia akademisinin oyuncularının forma giydiği Barcelona'da ise 2006 doğumlu Ibrahim Diarra performansı ile dikkatleri çekti. Malili oyuncu Diarra Trabzonspor'a iki gol atarak takımının finali kazanmasında başrolü oynadı.

"19 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Ibrahim Diarra'nın yaşı ile ilgili konuşan Sinan Engin "Ön tarafta oynayan siyahi oyuncuların 19 yaşında olduğuna falan inanmıyorum. %100 mağaralar var orada. 19 yaş üstü 3-4 tane oyuncu var Barcelona'da." diyerek oyuncuların yaşlarından büyük olduklarını söyledi.