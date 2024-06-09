Sinan Engin imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Engin imzayı attı

Beyaz Futbol'dan ayrılan Sinan Engin'in yeni adresi belli oldu.

Ahmet Çakar’ın ayrılığı sonrası 13 yıldır ekranlarda olan Beyaz Futbol’un sona erdiği kesinleşirken programın yayıncılarından Sinan Engin’in yeni kanalı belli oldu.

resim-2024-06-07-203820632.webp

sinan-engin-gpma-cover.jpg

ACUN ILICALI İLE ANLAŞTI

Eski futbolcu yeni sezonda Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8,5’ta Fırat Aydınus ile birlikte program yapacak.

İkili o hafta oynanan maçları canlı yayında değerlendirecek.

"YORULDUM"

Geçtiğimiz haftalarda ayrılacağını açıklayan Sinan Engin açıklamasında “Önümüzdeki sezon Beyaz Futbol'da yokum. Yoruldum çünkü... Kanal yönetimiyle de konuyu görüştüm umarım kararıma saygı duyulur” demişti.

resim-2024-06-07-203820632.webp

"ÇEREZ ZANNETTİLER"

Sinan Engin’in bu ayrılığı gündem olurken neden ayrıldıklarına dair sosyal medyadan bir paylaşım yapan Ahmet Çakar "Beyaz TV'deki herkese kızgın ve kırgınım. Bir gün gelecek konuşacağım. Sevgili kardeşlerim Sinan, Ertem ve beni çerez zannedenlere bir gün gelecek en sert cevabı vereceğim yeni yetme erkek ve kız çocuklarına abileriyle nasıl konuşulacağını öğreteceğim gibi kimse merak etmesin kralına da öğreteceğim. Kimsiniz ulan siz?" demişti.

İlgili Haberler
İnan Kıraç zor tuttu
Galatasaray'daki Bizans entrikalarını açıkladı
Son Haberler
Özgür Demirtaş'tan yeni ekonomi modeli için ‘külahıma anlat’ der gibi paylaşım. Uçan Türkiye'de boş külah bile parayla satılıyor Ekonomi
Özgür Demirtaş'tan yeni ekonomi modeli için ‘külahıma anlat’ der gibi paylaşım. Uçan Türkiye'de boş külah bile parayla satılıyor
Nostradamus'unkorkutucu 2024 kehanetleri Yaşam
Nostradamus'unkorkutucu 2024 kehanetleri
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar Yaşam
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar
Yılanın sevmediği ot deliğinin dibinde biter atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yılanın sevmediği ot deliğinin dibinde biter atasözünün anlamı nedir?
Marmara Denizi bir daha eski haline dönemeyecek. Kirlilik ve aşırı avlanma türleri yok etti Gündem
Marmara Denizi bir daha eski haline dönemeyecek. Kirlilik ve aşırı avlanma türleri yok etti
Altay Bayındır başaramadı Spor
Altay Bayındır başaramadı
Zehirli engerek yılanı Siverek’te görüntülendi Yaşam
Zehirli engerek yılanı Siverek’te görüntülendi