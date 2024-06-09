Sinan Engin imzayı attı

Ahmet Çakar’ın ayrılığı sonrası 13 yıldır ekranlarda olan Beyaz Futbol’un sona erdiği kesinleşirken programın yayıncılarından Sinan Engin’in yeni kanalı belli oldu.

ACUN ILICALI İLE ANLAŞTI

Eski futbolcu yeni sezonda Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8,5’ta Fırat Aydınus ile birlikte program yapacak.

İkili o hafta oynanan maçları canlı yayında değerlendirecek.

"YORULDUM"

Geçtiğimiz haftalarda ayrılacağını açıklayan Sinan Engin açıklamasında “Önümüzdeki sezon Beyaz Futbol'da yokum. Yoruldum çünkü... Kanal yönetimiyle de konuyu görüştüm umarım kararıma saygı duyulur” demişti.

"ÇEREZ ZANNETTİLER"

Sinan Engin’in bu ayrılığı gündem olurken neden ayrıldıklarına dair sosyal medyadan bir paylaşım yapan Ahmet Çakar "Beyaz TV'deki herkese kızgın ve kırgınım. Bir gün gelecek konuşacağım. Sevgili kardeşlerim Sinan, Ertem ve beni çerez zannedenlere bir gün gelecek en sert cevabı vereceğim yeni yetme erkek ve kız çocuklarına abileriyle nasıl konuşulacağını öğreteceğim gibi kimse merak etmesin kralına da öğreteceğim. Kimsiniz ulan siz?" demişti.