Sinan Engin Osimhen'in kaç gol atacağını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Engin Osimhen'in kaç gol atacağını açıkladı

Galatasaray'ın Victor Osimhen hamlesini değerlendiren Sinan Engin flaş bir iddiada bulundu.

Yaz transfer döneminde rakiplerine göre daha sessiz kalan son şampiyon Galatasaray bir anda bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar dünyanın aktif en iyi 5 forvetinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

6 MİLYON EURO MAAŞ

Dün akşam saatlerinde transferi resmi olarak açıklayan Galatasaray oyuncunun 1 sezon için 6 milyon Euro maaş alacağını belirtti.

"30'U BULABİLİR"

Galatasaray’ın Victor Osimhen hamlesini değerlendiren ünlü yorumcu Sinan Engin flaş bir iddia ortaya attı. Engin, Osimhen’in Galatasaray ile kaç gol atacağını tahmin etti.

Engin yaptığı açıklamada, "Osimhen için 30 gol çok iddialı olur ama Osimhen, Türk futboluna büyük bir hava getirdi. Bütün maçlarda oynarsa 30'u bulabilir. Dünyanın 4. veya 5. golcüsünü Galatasaray renklerine bağladı" sözlerini sarf etti.

PERFORMANSI

2020 yılında transfer olduğu Napoli’de 4 sezonda 133 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız bu maçlarda 76 gol 18 asist kaydetti.

osimhen.jpg

Son Haberler
2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadı
2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadı
Hüseyin Yücel'den canlı yayında sürpriz bağış
Hüseyin Yücel'den canlı yayında sürpriz bağış
Destici çöken tarıma çareyi böyle buldu. Afgan işçi getirilmesini istedi
Destici çöken tarıma çareyi böyle buldu. Afgan işçi getirilmesini istedi
Dünya Osimhen transferini konuşuyor
Dünya Osimhen transferini konuşuyor
Kuş üreten kişiye rekor ceza
Kuş üreten kişiye rekor ceza