Sinan Engin Osimhen'in kaç gol atacağını açıkladı

Yaz transfer döneminde rakiplerine göre daha sessiz kalan son şampiyon Galatasaray bir anda bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar dünyanın aktif en iyi 5 forvetinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

6 MİLYON EURO MAAŞ

Dün akşam saatlerinde transferi resmi olarak açıklayan Galatasaray oyuncunun 1 sezon için 6 milyon Euro maaş alacağını belirtti.

"30'U BULABİLİR"

Galatasaray’ın Victor Osimhen hamlesini değerlendiren ünlü yorumcu Sinan Engin flaş bir iddia ortaya attı. Engin, Osimhen’in Galatasaray ile kaç gol atacağını tahmin etti.

Engin yaptığı açıklamada, "Osimhen için 30 gol çok iddialı olur ama Osimhen, Türk futboluna büyük bir hava getirdi. Bütün maçlarda oynarsa 30'u bulabilir. Dünyanın 4. veya 5. golcüsünü Galatasaray renklerine bağladı" sözlerini sarf etti.

PERFORMANSI

2020 yılında transfer olduğu Napoli’de 4 sezonda 133 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız bu maçlarda 76 gol 18 asist kaydetti.