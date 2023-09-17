Sinan Engin'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Kamera arkasındaki kişiyi azarladı

Editör: Barış Atakan
Beyaz Futbol programında Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendiren tecrübeli yorumcu Sinan engin, kamera arkasında bir çalışanın öksürmesinden rahatsız oldu.
Kamera arkasında çalışanın devamlı öksürmesinden rahatsız olan Engin, "Oğlum dışarıda öksür ya. Devamlı öksürüyorsun, konsantrasyonumu bozuyorsun. Devamlı öksürüyor. Çık dışarı, sonra gel!" dedi.
Sonrasında aldığı bilginin ardından Ertem Şener'in "Bu kameramanın orada olması lazım" demesi üzerine Sinan Engin kameramana "Nasılsın iyi misin? Su vereyim mi?" dedi.
Sinan Engin'in canlı yayındaki bu agresif tavrı sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştiri aldı.