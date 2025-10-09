Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Kadınlar B Grubu’nun ilk maçında Beretta Famila Schio’yu konuk etti.
GALATASARAY İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanan karşılaşmada ilk devreyi 32-39 geride kapatan Sarı-Kırmızılılar büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 73-70 kazanarak Avrupa defterini galibiyetle açtı.
KAMIAH SMALLS FARK YARATTI
Galatasaray Çağdaş Faktoring adına sahanın en skorer oyuncusu olan Kamiah Smalls 14 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle galibiyette büyük rol oynadı.