Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Kadınlar B Grubu’nun ilk maçında Beretta Famila Schio’yu konuk etti.

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanan karşılaşmada ilk devreyi 32-39 geride kapatan Sarı-Kırmızılılar büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 73-70 kazanarak Avrupa defterini galibiyetle açtı.

KAMIAH SMALLS FARK YARATTI

Galatasaray Çağdaş Faktoring adına sahanın en skorer oyuncusu olan Kamiah Smalls 14 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle galibiyette büyük rol oynadı.