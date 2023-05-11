Sinan Oğan adaylıktan çekilecek iddialarına cevabı dün ilk kez Yeniçağ'a vermişti

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan adaylıktan çekileceği yönündeki iddialara cevabı henüz iddia ortaya atılmadan önce Yeniçağ’a vermişti.

Sinan Oğan adaylıktan çekilecek iddialarına cevabı dün ilk kez Yeniçağ'a vermişti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararının ardından Ankara kulislere hareketlendi.

Yaşanan gelişmelerin ardından özellikle sosyal medyada ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan hakkından ‘adaylıktan çekilecek’ yönünde iddialar ortaya atıldı. İddialar sosyal medyada hızla yayılırken Sinan Oğan iddialara dün Yeniçağ üzerinden cevap vermişti.

Dün gazeteci İsa Karaarslan’ın sorularını yanıtlayan Oğan, yapılan ‘adaylıktan çekilin’ çağrılarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

“Diğer adaylara çekilin çağrısı yapmak yerine kazanmaya odaklanmak lazım. Çünkü diğer adaylardan örneğin Sinan Oğan her kesimden oy alıyor. Seçimi kazanmanın yolu sadece kendi taraftarından oy almak değil her kesimden oy almaktır. Bunu doğru algılamaları bunu doğru değerlendirmeleri gerekir insanların. Maalesef ki birçok insan seçim matematiğini bilmiyor ve seçime dönük değerlendirmelerini daha çok duygularıyla ve 20 yıllık iktidara duydukları nefretleriyle değerlendiriyorlar. Oysa seçim ne duyguyla ne de nefretle kazanılmaz. Seçim sahada matematikle, sahada yapılacak çalışmayla kazanılır. Benim buradan vatandaşlarımıza çağrım bu seçimi sağduyulu bir şekilde götürmemizdir. Herkes konuşacağına insin sahaya çalışsın ve bu seçimi bir farkla kazanalım”

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“BİZİM DIŞIMIZDAKİ HİÇBİR AÇIKLAMAYA İTİBAR ETMEYİNİZ”

Oğan bugün ise ‘adaylıktan çekilecek’ iddiaları üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verdi.

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