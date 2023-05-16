Sinan Oğan ve Şahan Gökbakar arasında gülümseten diyalog

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve siyasi gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Şahan Gökbakar, seçime giren adaylardan Sinan Oğan hakkında bir paylaşımda bulunmuş ve neden aday olduğunu anlayamadığını söylemişti.

Gökbakar'ın bu yorumuna yanıt veren Sinan Oğan attığı tweette Şahan Gökbakar yerine 'Şaban Gökbakar' yazınca ortaya komik bir diyalog çıktı.

İşte iki isim arasındaki o diyalog:

"Şahan bey isminizi yanlış telafuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu twitinizi çok önemsiyorum. Selamlar."

"Sn.Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiği mi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağolsun. Şaban da güzel.

Beni kastettiğini düşünüyorum. Bir tweetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım.

Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum"