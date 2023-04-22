Sinan Oğan'dan İlber Ortaylı iddialarına kafaları karıştıran cevap

Sosyal medyada ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın attığı tweet, sosyal medyada gündem oldu.

Sinan Oğan'dan İlber Ortaylı iddialarına kafaları karıştıran cevap

Editör: Özlem Kıral

Türkiye'de seçimlere 24 gün kaldı. Siyasi partilerin eğitim, hukuk, sağlık ve daha bir çok konuda politikalarını vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyorlar.

Bunlardan biri de ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan oldu. Oğan da medyada paylaşımlara devam ediyor. Son olarak yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

Oğan, oldukça tanınan simge bir isimle çalıştığını ifade ederek, "Eğitim alanında simge bir isimle çalışıyoruz. Sizler de televizyonlardan tanıyorsunuz. İsmini şimdi vermeyeceğim çünkü bu hükümetin hışmını biliyoruz ve bunun gibi birçok önemli ismi ilerleyen süreçte açıklayacağız." dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısının Sinan Oğan ve Tarihçi İlber Ortaylı'nın eski bir fotoğrafını paylaşması diğer kullanıcıların aklına "Acaba?" sorusunu getirdi.

Sinan Oğan söz konusu tweeti ":)" şeklinde alıntılaması akıllarda soru işareti oluşturdu.

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