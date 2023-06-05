Sinan Özen'in itirafı yürek yaktı: Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım

Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenmiş ve 2020 yılının şubat ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. Kızlarına Neva, oğullarına ise Sanberk ismini veren çift uzun süre Neva'nın hastalığı yüzünden zor günler geçirmişti.

Bağırsak yırtılması rahatsızlığı olan minik Neva yedi kez ameliyat oldu. 12 ay küvözde yatan minik Neva yılları bulan zorlu tedavi süreci sonunda daha iyi durumda. Tedavisi devam eden Neva zor süreci ise atlattı.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SÖZLER

Sinan Özen 3 yaşındaki kızı Neva’nın, yedinci ameliyatından önce yaşadıklarını ilk kez 2. Sayfa’da anlattı.

Sinan Özen “Öyle bir dönem yaşadık ki... Bunu eşim bilmiyor bugün öğrendi belki ama; doktorlarla konuştuktan sonra çocuğumun mezarlık yerini hazırlamıştım. ‘Benden haber bekleyin’ dedim. Hekimlere güveniyordum, eve gönderilmesine izin vermedim" sözleriyle tüyleri diken diken etti.

Özen evladının tedavisinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.