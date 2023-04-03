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ÖSYM'den YKS açıklaması. Sınava girecekler dikkat

ÖSYM, YSK sınavı için 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihlerini 5 tercihe çıkardı...

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 18:20
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Sınava girecekler dikkat. ÖSYM'den YKS açıklaması

ÖSYM'den YKS açıklaması. Sınava girecekler dikkat
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2023 YKS ile ilgili ÖSYM'den dikkat çeken açıklama geldi.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ 5'E ÇIKTI

2023 YKS'de Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 YKS'de (2023-YKS), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır. Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adaylar, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir." 

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