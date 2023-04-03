ÖSYM'den YKS açıklaması. Sınava girecekler dikkat

2023 YKS ile ilgili ÖSYM'den dikkat çeken açıklama geldi.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ 5'E ÇIKTI

2023 YKS'de Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 YKS'de (2023-YKS), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır. Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adaylar, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir."